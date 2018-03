Problemen voor Red Bull bij tests Bahrein houden aan

De wagen waarin Sebastian Vettel zijn wereldtitel moet gaan prolongeren, had wederom te maken met koelingsproblemen.

Vettels teamgenoot Daniel Ricciardo voltooide daardoor maar 39 rondes. Zijn snelste ronde (1.37,908) leverde de zevende tijd op. De Duitser komt zaterdag en zondag pas in actie.

Sergio Pérez zette de snelste tijd neer in Bahrein. De Mexicaan van Force India had maar 1.35,290 nodig om het circuit in Sakhir te voltooien.

De tweede en derde tijd werden gereden door de Finnen Valtteri Bottas (1.36,184) en Kimi Raikkonen (1.36,432).

Bottas noteerde met zijn Williams de meeste ronden: in totaal reed hij er 128.

Problemen

Red Bull kon vorige maand bij de eerste testvierdaagse van de Formule 1 in Jerez al amper testkilometers maken vanwege tal van problemen met de nieuwe RB10.

Tijdens de tweede vierdaagse in Bahrein ging het niet veel beter. Donderdagmiddag werkte het team vijf uur om de problemen op te lossen.

Het Formule 1-seizoen begint over ruim twee weken. Dan is de eerste Grand Prix in Australië.