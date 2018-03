Federer knokt zich in Dubai langs Stepanek

De Zwitser was in de tweede ronde in drie sets (6-4, 6-7 (4) en 6-3) te sterk voor Radek Stepanek.

Federer was in de eerste set veel te sterk voor de Tsjechische routinier, maar keek in het tweede bedrijf lange tijd tegen een break achterstand aan.

Bij 5-4 lukte het Stepanek niet de set uit te serveren. In de tiebreak sloeg hij echter alsnog toe.

Het mindere spel van Federer zette aanvankelijk door in de derde set. De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar werd meteen gebroken, maar stelde uiteindelijk orde op zaken door de set met 6-3 te winnen en daarmee de partij binnen te slepen.

Federer treft in de kwartfinales met Lukas Rosol opnieuw een Tsjech. Rosol was in zijn tweede ronde partij te sterk voor de Rus Dmitri Toersoenov: 6-4 en 7-6 (4).

Djokovic

Ook Novak Djokovic bereikte woensdag de kwartfinales in Dubai. De Serviër won overtuigend van de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 6-1 en 6-3.

Om de halve finales te bereiken moet Djokovic afrekenen met Michail Joezjni, die de Brit James Ward in twee sets verschalkte: 6-1 en 7-6 (3).

In Dubai zijn geen Nederlanders meer actief. Igor Sijsling en Thiemo de Bakker verloren al in de eerste ronde.