Feyenoord vierde in Newcastle

Feyenoord reist maandag naar Sevilla, waar de ploeg komende weekweer twee keer in actie komt. Trainer Ruud Gullit keek ondanks devierde plaats tevreden terug op het evenement in Newcastle.Verdedigend gaf Feyenoord in beide wedstrijden (eerder verloor deploeg door strafschoppen van Sporting Lissabon) weinig kansen weg.

Patrick Kluivert kon bij zijn debuut niet verhinderen datNewcastle United de finale verloor. Sporting Lissabon was met 1-0te sterk. De 28-jarige Nederlandse spits kwam in de 60e minuut voorzijn nieuwe werkgever in het veld. Kluivert verving Alan Shearer.

Kansen

Kluivert, die enthousiast door het Engelse publiek werdontvangen, maakte een gretige indruk en kreeg ook kansen. De bestewas vier minuten voor het einde. Zijn kopbal werd van de lijnweggehaald. Sporting was in de eerste helft op voorsprong gekomendoor de Chileense middenvelder Tello. Zaterdag had Newcastle,zonder Kluivert, met 4-2 gewonnen van Glasgow Rangers.