Martins Indi rekent op vrijspraak voor actie tegen Ibarra

"Het was niet mijn intentie om op hem te gaan staan", zegt Martins Indi. "Ik ga er daarom vanuit dat ik niet geschorst zal worden."

De aanklager van de KNVB startte dinsdag een vooronderzoek naar de actie van de 21-jarige international.

Martins Indi en Feyenoord hebben tot woensdag 11.00 uur om een verklaring af te geven. De aanklager zal daarna beslissen of hij de Feyenoorder een schikkingsvoorstel doet of dat hij de zaak seponeert.

Teleurstellend

Doordat de aanklager zich nog over de zaak moet buigen, speelde Martins Indi dinsdag gewoon mee met Feyenoord tegen Roda JC. De Rotterdammers wonnen met 2-1 na een 2-0 voorsprong bij rust.

"De eerste helft was bij vlagen goed. Maar na rust was het zeer teleustellend", kijkt Martins terug. "We haalden ons niveau niet meer en hadden veel minder balbezit."

"Roda JC bracht ook veel meer strijd en ze liepen kris kras door elkaar. Daardoor was het lastig verdedigen. Toch had ik na de 2-1 niet het gevoel dat de 2-2 ook nog zou vallen."

Martins Indi zelf stond tegenover Guus Hupperts, de man die laatste weken in vorm is bij Roda JC. "Daar ben ik vooraf ook nog eens op gewezen. Hij is snel, maar ik denk dat ik wel aardig speelde tegen hem."

"Bij elkaar heeft hij misschien drie voorzetten gegeven. Natuurlijk, die had ik ook moeten voorkomen, maar echt gevaarlijk is Hupperts niet geweest."

Lees ook: Clasie: Meer moeten scoren voor rust

Lees ook: Koeman ziet opnieuw verval intreden bij Feyenoord