Armstrong een legende, Ullrich moet zich schamen (video)

RIJSWIJK/PARIJS - Hij mag dan altijd alles op de Tour zetten,Lance Armstrong is er geen mindere renner door. De Amerikaan is eenlegende, vinden de Nederlandse wielercracks Peter Post, GerrieKnetemann en Hein Verbruggen. "En Ullrich moet zich schamen",aldus Knetemann.

Bekijk video: Modem/ Breedband

De bondscoach meent dat de Duitser de enige renner in hetpeloton is die zesvoudig winnaar Armstrong kan verslaan. "Dat ishet trieste van het verhaal, Ullrich is beter. Buiten hem is ergeen één die Armstrong kan kloppen. Ullrich moet zich schamen.Zelfs als hij over drie weken olympisch kampioen wordt, want datzit er wel in."

Hein Verbruggen vond Lance Armstrong al lang een legende. "Zijnspectaculaire comeback heeft hem die status al gegeven",verklaarde de baas van de internationale wielrenunie UCI op de dagdat Armstrong voor de zesde maal de Ronde van Frankrijk won. "Ikvind dat hij absoluut de status van wielerlegende heeft verdiend.Hij was al een goede renner voor zijn comeback en heeft erna eenspecialiteit ontdekt: de Ronde van Frankrijk."

Verbruggen heeft in het verleden nog wel eens kritiek geuit ophet beperkte programma dat de Amerikaan de afgelopen jarenafwerkte. "In zijn land is de Tour de belangrijkste, misschien welde enige belangrijke wedstrijd van het jaar. Het is bovendien eenberoepsrenner niet kwalijk te nemen dat hij doet waar hij goed inis. Toch hoop ik dat hij zich nog een keer in andere wedstrijdenlaat zien."

Knetemann waardeert het dat Armstrong "doet wat ie zegt"."Niet-kenners vinden de Tour misschien eentonig worden, maar datligt aan de anderen. Die zouden zich net als hij moetenvoorbereiden. Als je zes keer de Tour wint, ben je wel een legende,lijkt mij zo. Hij is niet te vergelijken met anderen. Maar als jemij vraagt wie de beste renner ooit is, zeg ik Eddy Merckx. Datbehoeft geen nadere toelichting."

Oud-ploegleider Peter Post heeft diep respect voor de Texaan."Hij heeft met zijn manier van voorbereiden de hele wielersportveranderd. Er is geen renner die zo veel overheeft voor zijn sport.

Ik heb ook in het verleden nooit zo'n coureur gezien. Hij staat opeenzame hoogte. Ullrich beter? Niks daarvan, vorig jaar wasArmstrong slecht en was Ullrich heel sterk. En nog won Armstrong.Dit jaar had hij geen concurrentie. Volgend jaar wint hij weer, alshij terugkomt." Knetemann: "Als hij zo verder gaat, wint hij nogvier keer de Tour."