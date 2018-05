Sporttribunaal CAS brengt schorsing tennisser Troicki terug

De nummer 77 van de wereld werd in juli door de internationale tennisfederatie ITF nog voor anderhalf jaar geschorst.

Omdat de schorsing met terugwerkende kracht ingaat, mag Troicki op 15 juli 2014 zijn rentree maken. Dat is vlak na Wimbledon.

De 27-jarige Troicki, twee jaar geleden nog de mondiale nummer elf, was in april in Monaco geselecteerd om een dopingtest te ondergaan. Na het afstaan van urine vroeg de Serviër, die bang is voor naalden en zich na een zware wedstrijd niet goed voelde, om de bloedtest over te mogen slaan.

Naar eigen zeggen gaf de dopingarts hem daar toestemming voor, maar later werd Troicki toch voor anderhalf jaar geschorst.

Teleurgesteld

Hoewel het CAS de schorsing verminderde, is Troicki toch zeer teleurgesteld over de uitspraak. ''Mijn droom om een top 10-speler te worden is voorbij'', aldus de Serviër die ooit de nummer twaalf van de wereld was.

''Ik had gehoopt dat deze rechters echt naar de waarheid zouden zoeken en die hadden gevonden tijdens de verhoren. Maar dat is niet gebeurt en nu is mijn kans om de top 10 te halen heel ver weg. En dat allemaal door een dokter die ik niet eens ken.''

Gevolgen

Het CAS vond in het door Troicki aangespannen beroep dat de dopingarts de Serviër duidelijker had moeten maken wat de gevolgen waren van het missen van de bloedtest.

Het sporttribunaal vond geen bewijzen dat Troicki dopinggebruik had willen verhullen.