Titelstrijd in MotoGP weer spannend na zege Lorenzo

Jorge Lorenzo zorgde zondag met zijn zege in de Grand Prix van Japan voor een spannende ontknoping in het kampioenschap van de koningsklasse in de motorsport.

De Spaanse regerend wereldkampioen won de race op circuit Twin Ring Motegi voor zijn landgenoot en klassementsleider Marc Márquez. Het verschil in punten tussen beide kemphanen bedraagt nog maar dertien punten.

Lorenzo leek drie races voor het einde vrijwel kansloos voor titelprolongatie, maar door twee overwinningen op rij en de diskwalificatie van Márquez in de vorige race in Australië heeft de coureur van Yamaha het zicht op de hoofdprijs weer helemaal terug.

De 26-jarige Lorenzo was heer en meester op Motegi. Hij leidde de race van start tot finish. De pas twintigjarige Márquez, die nog altijd kans heeft om de jongste wereldkampioen ooit in de zwaarste klasse te worden, probeerde een paar keer aan te vallen, maar hij kreeg zijn 1000cc-Honda er niet langs.

Tegen het einde van de race leek Márquez ook te veel van zijn banden te hebben gevergd en moest hij steeds meer terrein prijsgeven. Lorenzo boekte zijn zevende zege van het seizoen.

In de WK-stand heeft Márquez 318 punten en is Lorenzo op 305 gekomen. De Spanjaard Dani Pedrosa (Honda), die zondag naar de derde plaats reed in Japan, bezet diezelfde plek in de tussenstand met 280 punten.

Moto2

De Spanjaard Pol Espargaro heeft zondag de wereldtitel veroverd in de Moto2. De 22-jarige coureur nam door zijn zege in Japan zo veel punten voorsprong in het klassement, dat de concurrentie hem in de laatste race in Valencia niet meer kan achterhalen.

Espargaro profiteerde van het uitvallen van zijn grootste rivaal Scott Redding. De Brit was betrokken bij een grote crash in de eerste ronde, die zelfs tot een herstart leidde. Redding was niet meer in staat opnieuw op de machine te stappen.

Espargaro won de race voor twee oudgedienden, de Fin Mikka Kallio en de Zwitser Thomas Lüthi.

Moto3

De zeventienjarige Spanjaard Alex Márquez, de jongere broer van Marc Márquez, triomfeerde in Japan in de Moto3. Het was zijn eerste GP-overwinning. Zijn landgenoot Maverick Vinales kwam als tweede langs de finishvlag en de Duitser Jonas Folger werd derde.

De strijd om de wereldtitel in de lichte klasse krijgt in de laatste race in Valencia zijn ontknoping. De Spaanse WK-leider Luis Salom crashte in Japan en kreeg er geen punten bij. Ook Alex Rins kwam ten val en scoorde geen punten. Salom heeft nu 300 punten, twee meer dan de opgerukte Vinales en vijf meer dan Rins.

De Nederlander Jasper Iwema vertrok van de elfde positie, maar hij zakte tijdens de race ver terug en zou als 25e aankomen.