Meulensteen technisch directeur voetbalbond Qatar

Dit meldt hij zelf via Twitter. De komst van Meulensteen naar Qatar hing al even in de lucht.

Aanvankelijk werd gemeld dat hij mogelijk ook bondscoach zou worden van de oliestaat, maar daarvan is geen sprake.

De 49-jarige Meulensteen werkte de afgelopen jaren als veldtrainer bij Manchester United. Nadat David Moyes daar afgelopen zomer manager Alex Ferguson opvolgde, verliet ook Meulensteen de club. Moyes besloot namelijk zijn eigen technische staf samen te stellen.

Meulensteen was vervolgens begin dit seizoen kortstondig in dienst van het Russische Anzhi. Eerst als rechterhand van Guus Hiddink en na het vertrek van Hiddink als hoofdcoach. Na twee weken in die functie werd Meulensteen echter al aan de kant gezet.

In de jaren negentig was Meulensteen, een pupil van de vermaarde techniektrainer Wiel Coerver, ook al actief als jeugdtrainer in Qatar.

De Brabander was ook in beeld om trainer bij de Duitse club FC Nürnberg te worden. Die baan ging uiteindelijk naar Gertjan Verbeek.