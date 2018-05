WK eindigt teleurstellend voor zeilster Bouwmeester

Op het water bij de Chinese plaats Rizhao werd de Friezin maandag in de laatste twee races gediskwalificeerd, waardoor ze zeven plaatsen zakte in het algemeen klassement.

Bouwmeester ontving tweemaal een gele vlag wegens pompen, wat haar eerder ook in de zevende race overkwam.

Toen mocht ze de wedstrijd nog afmaken nadat ze twee rondjes had gedraaid, maar bij een herhaalde overtreding is diskwalificatie de enige sanctie.

De Kroatische Tina Mihelic werd wereldkampioene. Ze hield op de slotdag genoeg marge over op de Finse Tuula Tenkanen, die nog wel flink wat van haar achterstand afhaalde (39 om 43 punten). De Amerikaanse Paige Railey veroverde met 58 punten het brons.

Bouwmeester baalde van haar optreden. "Ik heb me echt goed voorbereid op dit WK dus dat is geen excuus. Maar het komt er op dit evenement niet helemaal uit'', treurde ze. ''Het is best wel een lastige situatie vanwege de zoektocht naar een nieuwe coach, waardoor ik misschien ook niet helemaal heb gevaren zoals ik wou.''

Geen protest

Ze was de laatste dag als negende ingegaan en hoopte juist nog wat plekken te klimmen. "Ik had sowieso een moeilijke week maar had vanochtend wel zoiets van we gaan er voor. Ik had ook echt een goede dag maar ik werd twee keer gediskwalificeerd door de jury, dus moest twee keer de wedstrijd verlaten. Niet helemaal de afsluiting waar ik op had gehoopt."

Bouwmeester had wel haar twijfels over de uitsluiting. ''Het is een beslissing van de jury dus je kunt er geen protest tegen indienen. Deze regel staat wel ter discussie omdat wij de enige klasse zijn waarin dit geldt."