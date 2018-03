Feyenoord dankzij sterke eerste helft voorbij Vitesse

Voor de Rotterdammers was het de eerste uitzege in een competitiewedstrijd in bijna zeven maanden.

Met zestien punten uit de laatste zes duels is voor het opbloeiende Feyenoord, dat na drie wedstrijden nog onderaan stond met nul punten, de race om de landstitel nu echt begonnen. Feyenoord staat twee punten achter op koploper FC Twente.

Koeman moest vlak voor het begin van de wedstrijd nog een wijziging aanbrengen in zijn basisteam. Middenvelder Lex Immers bleek tijdens de warming-up niet fit genoeg (rugklachten). Ruud Vormer was zijn late vervanger. Als negentiende man op de tribune schoof Otman Bakkal alsnog door naar de Rotterdamse reservebank.

De Vrij

Na een strijdlustige beginfase nam de ploeg van Koeman in de achttiende minuut verrassend een voorsprong. Uit een hoekschop van Vormer kopte Pellè de bal door waarna verdediger Stefan de Vrij bij de tweede paal koelbloedig tot scoren kwam, 0-1. De jonge international kon het persoonlijke succesje goed gebruiken nadat hij een week geleden door Koeman werd afgezet als aanvoerder.

Kort na de openingstreffer kopte Pellè zelf doeltreffend in uit een voorzet van Samuel Armenteros (0-2). De laatste had van Koeman om 'tactische' redenen de voorkeur gekregen boven Ruben Schaken, die eerder ook al door bondscoach Louis van Gaal voor Oranje was gepasseerd.

Het defensief kwetsbare Vitesse bleek geenszins aangeslagen door de flinke achterstand. Tot aan de rust dwong de goed voetballende thuisploeg, met de aalgladde Renato Ibarra als gangmaker, vier serieuze kansen af. Mede door het bekwame optreden van doelman Erwin Mulder haalde Feyenoord ongeschonden de rust.

Velthuizen

Ook in de tweede helft kreeg Vitesse voldoende kansen. De scherpte en het nodige geluk in de afronding ontbraken echter. Ook Mulder greep nog een aantal keer goed in. Bij Feyenoord lonkte Pellè met twee ferme kopballen eerst nog naar 0-3 voordat Mike Havenaar met het hoofd de spanning in de spectaculaire slotfase toch nog verhoogde: 1-2.

De lange spits rook met een nieuwe kopbal, gered op de doellijn, nog aan de gelijkmaker, die tegen het wankelende Feyenoord ook zeker niet onverdiend zou zijn geweest. In de extra tijd waren ook de mee naar voren gestormde doelman Piet Velthuizen (kopbal) en opnieuw Havenaar (paal) nog heel dicht bij 2-2.

