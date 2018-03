Verkerk en Siemerink in voorronden US Open

Martin Verkerk miste op een haar rechtstreekse plaatsing voor het hoofdtoernooi. De nummer 87 van de wereld gaat als tweede geplaatste de kwalificaties in, waar hij het in de eerste ronde moet opnemen tegen de Zweed Johan Settergren.

Jan Siemerink mag ook aantreden in New York. Het was voor de linkshandige speler lang onzeker of hij mocht meedoen omdat hij zo laag staat op de wereldranglijst. Na de US Open zal Siemerink beslissen of hij een punt zet achter zijn tennisloopbaan. In de eerste ronde ontmoet de Noordwijker de Brit Martin Lee.

Van Lottum, Wessels

Verder treden bij de mannen John van Lottum, Peter Wessels en Edwin Kempes aan in de voorronden die dinsdag beginnen. Wessels, die weer hersteld is van een liesoperatie, heeft veruit de lastigste tegenstander, de Zweed Magnus Larsson. Van Lottum speelt tegen K.C. Corkery uit de Verenigde Staten en Kempes treft een andere Amerikaan, Jesse Witten.

Oremans

Miriam Oremans is als enige Nederlandse vrouw rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Ook de Brabantse neemt na de US Open een besluit over haar tennistoekomst. Mogelijk speelt ze nog door als ze in New York goed presteert.

Boogert

Kristie Boogert, Amanda Hopmans en Seda Noorlander zijn vanaf dinsdag aanwezig in het kwalificatietoernooi. Boogert neemt het in de eerste ronde op tegen de Oekraïense Anna Zaporozjanova, Hopmans tennist tegen de Duitse Sandra Kloesel en Noorlander ontmoet de Russische Svetlana Koeznetsova.