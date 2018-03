Bartoli schrijft Wimbledon op haar naam

Bekijk hier de samenvatting van Bartoli-Lisicki



Bartoli won op het gras in Londen haar eerste Grand Slam. Ze stond in 2007 wel al in de eindstrijd op Wimbledon, maar moest toen het hoofd buigen voor Venus Williams.

Lisicki had gedurende het toernooi indruk gemaakt met zeges op Serena Williams en Agnieszka Radwanska. In de eindstrijd tegen Bartoli kon ze geen vuist maken.

Beide dames hadden met name in de eerste set problemen met hun service en dat leverde veel breakpunten op. Bartoli benutte er drie van de zes die ze kreeg en dat was meer dan voldoende om het eerste bedrijf te winnen.

Lisicki ging daarna wel beter serveren en maakte minder fouten. Ze kreeg ook diverse breakpunten, maar wist er geen enkele te verzilveren. Bartoli was een stuk efficiënter en leek het duel al snel te beslissen.

De als vijftiende geplaatste Française kreeg drie wedstrijdpunten op 5-1, maar Lisicki poetste die weg en brak daarna haar opponente. Ze kwam zelfs terug tot 5-4, maar verder liet Bartoli het niet komen.

Bartoli is de eerste Française sinds Amélie Mauresmo in 2006 die de hoofdprijs op Wimbledon pakt. Mauresmo is sinds enige tijd de coach van Bartoli. Lisicki stond voor de eerste keer in de finale van een Grand Slam. Ze was de eerste Duitse in de eindstrijd van Wimbledon sinds Steffi Graf in 1999.