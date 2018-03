Van Ginkel tekent voor vijf jaar bij Chelsea

Dat bevestigen 'The Blues' vrijdagavond op de officiële website. Naar verluidt betaalt Chelsea ruim tien miljoen euro voor de enkelvoudig international van Oranje.

Chelsea en Vitesse bereikten donderdag al een akkoord over de transfer, maar de twintigjarige Van Ginkel moest zelf ook nog tot een overeenkomst komen met de Europa League-winnaar en een medische keuring doorstaan.

"Het is een enorm eervolle stap voor mij en een grote uitdaging", toont de middenvelder zich verheugd met zijn overgang naar Stamford Bridge. "Dat de onderhandelingen misschien wat langer geduurd hebben dan de bedoeling was, komt door het feit dat we eerst wilden weten wat de trainer met mij van plan zou zijn."

"Maar al snel was duidelijk dat José Mourinho het volste vertrouwen in mij heeft en dat hij me stapje voor stapje wil inpassen. Van verhuren wilde hij ook niks weten. Ik zal me aanstaande maandag dan ook met veel plezier en vol verwachting melden op de eerste training. En kort daarna gaan we al op trainingskamp. Heel spannend allemaal.’"

Ajax

Van Ginkel kon zich ook verheugen in de belangstelling van Ajax, maar Vitesse was niet van zins het jeugdproduct naar een andere Nederlandse club te laten vertrekken. De rechtspoot doorliep de jeugdopleiding en debuteerde op zeventienjarige leeftijd in het eerste elftal.

De 'box-to-box-middenvelder' speelde 93 wedstrijden namens de Arnhemmers en kwam daarin achttien keer tot scoren. Van Ginkel ontving onlangs de Johan Cruijff Prijs als Nederlands talent van het jaar. Vorige maand kwam hij met Jong Oranje nog uit op het EK onder-21 in Israël.

Bij Chelsea staan ook de Nederlanders Nathan Aké en Patrick van Aanholt onder contract. De laatste speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Vitesse.