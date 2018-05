Radwanska en Azarenka verder op Garros

De nummer vier van de plaatsingslijst won in twee sets van de Amerikaanse Mallory Burdette: 6-3 en 6-2.

Op de beginfase van de tweede set na had de mondiale nummer tachtig weinig in te brengen tegen de Poolse.

Radwanska had in de derde ronde van Roland Garros tegen haar jongere zus Urszula kunnen spelen. De mondiale nummer veertig ging echter onderuit tegen de Duitse qualifier Dinah Pfizenmaier: 3-6 3-6.

De Duitse hoopt nu de tweede Radwanska uit het toernooi te stoten. ''Misschien speelt ze wel net als haar zusje'', zei de nummer 127 van de wereld. ''Ik ga het proberen net zo goed, of misschien wel beter, te doen en plezier te hebben. Dat is het belangrijkste.''

Azarenka

Victoria Azarenka plaatste zich voor de tweede ronde.

De winnares van de Australian Open won in twee sets van de Russin Elena Vesnina: 6-1 en 6-4.

De partij had eigenlijk dinsdag al moeten worden gespeeld, maar werd verzet vanwege de regen.

Azarenka’s beste prestatie in Parijs is de kwartfinale, in 2009 en 2011. Ze treedt in de volgende ronde in het strijdperk met de Duitse Annika Beck.

Kvitova

Petra Kvitova schaarde zich eveneens onder de laatste 64. De winnares van Wimbledon 2011 had wel drie sets nodig om zich te ontdoen van Aravane Rezai uit Frankrijk: 6-4, 3-6 en 6-2.

Kvitova vervolgt haar toernooi tegen de Chinese Shuai Peng.