Cancellara beslist na Ronde van Zwitserland over deelname Tour

De renner van RadioShack is pas sinds kort weer in training en volgens ploegleider Dirk Demol had Cancellara zijn pijlen niet gericht op de rit tegen de klok.

''Fabian heeft dit jaar weinig gewerkt aan zijn tijdrit. Hij lag na Roubaix even stil en is woensdag pas begonnen aan de opbouw van zijn conditie. In de Ronde van Zwitserland wordt daar voort aan gesleuteld'', zei Demol tegenover Sporza.

Cancellara liet weten dat hij pas na de Ronde van Zwitserland besluit of hij dit jaar deelneemt aan de Ronde van Frankrijk. ''De sponsors hebben ook hun zegje, maar dat zien we dan wel. Ik wil gewoon genieten nu en veel koersen rijden. Mijn deelname aan de Tour wordt later pas beslist.''

''Mijn enige echte doel is het WK in Florence daar gaat momenteel alle aandacht naartoe. De rest laten we nog even bezinken. Er is geen doorslaggevende factor of ik de Tour wel of niet rijd.''

Aan het begin van dit jaar meldde Cancellara nog dat hij de Ronde van Frankrijk zou overslaan omdat er bij de Tourstart op Corsica geen proloog of tijdrit ingepland is.