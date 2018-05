Vacansoleil met vier Nederlanders naar Giro

Martijn Keizer, Pim Ligthart, Rob Ruijgh en Maurits Lammertink maken deel uit van de selectie van ploegleider Jean-Paul van Poppel. Dat meldt Vacansoleil woensdag op de website.

De Sloveen Grega Bole, de Italiaan Marco Marcato, de Belgen Willem Wauters en Frederik Veuchelen en de Spanjaard Rafael Valls completeren de equipe.

Vacansoleil gaat in Italië voor een ritzege. Klassementsrenner Thomas De Gendt, die vorig jaar derde werd, focust zich dit jaar op de Tour de France.

Rujano

José Rujano ontbreekt ook in het keurkorps van de Nederlandse formatie. De naam van de Venezolaan wordt met meer dan veertig andere renners genoemd in een dopingonderzoek naar het Italiaanse amateurwielrennen.

Vacansoleil-DCM en José Rujano hebben daarom besloten dat de Venezolaan voorlopig niet aan wedstrijden deelneemt. Met de renner is afgesproken dat hij zich op wedstrijden in juni en juli gaat richten.

"De feiten tegen Rujano lijken vrij onschuldig, maar een geloofwaardige sport kan al lang niet meer uitgaan van waar iets op lijkt", legt Van Poppel uit. "We moeten het licht voor hem dus op oranje houden zolang de officier van justitie geen beslissing neemt, die beslissing mogen we volgens Italiaanse ingewijden verwachten in mei."

Team manager Daan Luijkx laat weten dat hij er vertrouwen in heeft dat de Italiaanse justitie snel bevestigt dat er geen maatregelen tegen Rujano zullen worden ondernomen.

Ontdekkingsreis

Van Poppel hoopt met mannen als Marcato, Ligthart en Bole op dagsucces. "Ondanks dat onze voorziene sprinters (Barry Markus en Romain Feillu red.) geblesseerd zijn zie ik toch kansen op een ritzege met deze afmakers. Marcato maakt zijn debuut in de Giro en kiest net als Valls voor deze prachtige ronde om eens te kijken of hier meer kansen liggen voor ritwinst dan in de Tour."

Lammertink en Wauters debuteren in een grote ronde. Van Poppel verwacht veel van de jongelingen. "Voor hen zal het een ontdekkingsreis zijn. Beide coureurs zijn fit gehouden dit voorjaar dus ze zouden hier klaar voor moeten zijn."

"Het feit dat ze aardig bergop rijden geeft vertrouwen dat ze de koers kunnen volbrengen en hier sterker uit kunnen komen. Ik verwacht ook dat we ze, net als de rest van de ploeg, een aantal keer in beeld gaan zien."