Jupiler League wordt beslist op laatste speeldag

Daardoor bleef het verschil tussen beide titelkandidaten twee punten, in het voordeel van de Noord-Hollanders.

De ploeg van trainer Hans de Koning ontsnapte aan puntenverlies tegen MVV Maastricht door een laat doelpunt van Michiel Kramer: 2-1.

Volendam gaat volgende week vrijdag op bezoek bij Go Ahead Eagles, Cambuur neemt het in Rotterdam op tegen Excelsior. Bij een gelijk puntentotaal beslist het doelsaldo. Dat is licht in het voordeel van Volendam.

De ploeg van De Koning had vrijdag al kampioen kunnen worden als Cambuur punten zou verspelen. De club uit Leeuwarden had in eigen huis echter geen problemen met FC Emmen: 4-0.

Volendam maakte het zichzelf moeilijk in het volgepakte Kras Stadion door na het vroege openingsdoelpunt van Raymond Fafiani niet door te drukken.

Volendam liet de mooiste kansen liggen en dat werd twintig minuten voor tijd afgestraft door Bryan Smeets, die MVV langszij bracht (1-1). Op dat moment stond Cambuur virtueel weer naast Volendam. Kramer zorgde in de 84e minuut echter voor opluchting in het vissersdorp.

In Leeuwarden zorgden Martijn van der Laan, Adnane Tighadouini, Martijn Barto en Mark Diemers er voor dat Cambuur qua doelsaldo weer iets dichter bij Volendam kwam (+29 om +24).

Rotterdamse derby

Helmond Sport verstevigde de derde plaats door winst op FC Oss (1-2). Henk ten Cate kwam op Het Kasteel met Sparta Rotterdam, de nummer vier van de Jupiler League, niet verder dan 1-1 tegen stadgenoot Excelsior. Hekkensluiter FC Eindhoven boekte weer eens een succesje, door FC Den Bosch met 3-1 te verslaan.