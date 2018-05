Recordzege Kristensen in Le Mans

Het was zijn vijfde achtereenvolgende zege in deze befaamde Franse uithoudingsproef, een record, en de zesde in totaal. Dat laatste heeft alleen de Belg Jacky Ickx gepresteerd in de periode -1982. De Brit Derek Bell staat op vijf. De overige ereplaatsen waren zondag ook voor Audi, dat vorig jaar de eer liet aan dochteronderneming Bentley, maar wel met Kristensen aan boord.

Lammers

Jan Lammers (Racing for Holland) was de beste Nederlander. De Zandvoortse routinier finishte met zijn copiloten Chris Dyson en Katsumoto Kaneishi in zijn Dome Judd-bolide als zevende. Hij reed ronden minder dan de winnaar. Peter Kox eindigde in zijn Ferrari als elfde, Tom Coronel werd in de tweede wagen van Racing for Holland negentiende.

De langeafstandsrace, die zondag 190.000 toeschouwers trok, was tot het einde toe spannend en werd beslist in de "eindsprint''. Het Britse Audi-team van Johnny Herbert, die het veld lang aanvoerde, eindigde in dezelfde ronde (de 379e) als Kristensen en de zijnen, die 's ochtends om half zeven pas de kop overnamen. Het verschil was uiteindelijk maar 41,354 seconden.

De Fin JJ Lehto, die met Marco Werner en Emmanuele Pirro de derde plaats in de eindrangschikking opeiste, had elf ronden achterstand. Dat kwam vooral doordat Lehto op een olieplas de controle verloor en van de weg afschoof. Dat kostte hem 40 minuten.