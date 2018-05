Huta Galung stijgt behoorlijk op wereldranglijst

De 27-jarige Haarlemmer bezette vorige week nog de 218e plaats, maar stijgt door zijn overwinning in het challengertoernooi van Saint-Brieuc naar de 169e plek op de mondiale lijst.

Robin Haase (53e) en Igor Sijsling (71e) daalden één plek, Thiemo de Bakker bleef 97e. Zij kwamen allemaal in actie in het gewonnen Daviscupduel met Roemenië (5-0).

Omdat Nederland niet in de wereldgroep van de Daviscup zit, vergaarden de Oranje-tennissers geen punten voor de ATP-ranking. Het team van captain Jan Siemerink speelt in september play-offs om zich wel in die wereldgroep te scharen.

Bij de Nederlandse vrouwen is Kiki Bertens op de 44e plaats blijven steken. Arantxa Rus, de andere Nederlandse tennisster in de top honderd, is twee plekken gedaald. Zij staat momenteel 86e.