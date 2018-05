Kuijt helpt Fenerbahçe langs Lazio Roma

De Katwijker maakte in de slotminuut de tweede treffer van de thuisploeg, dat via een strafschop van Pierre Webó in de 78e minuut op voorsprong was gekomen.

De Italianen speelden nagenoeg de complete tweede helft met tien man na de tweede gele kaart van Ogenyi Onazi in de 47e minuut.

Kuijt maakte zijn derde goal voor de Turken in Europees verband. Fenerbahçe moet volgende week donderdag op bezoek bij Lazio in Stadio Olimpico.

John

Ola John verschafte zich met Benfica een goede uitgangspositie. De Portugezen versloegen in eigen huis het Newcastle United van Tim Krul en Vurnon Anita met 3-1. John maakte de negentig minuten vol. Anita viel een half uur voor het einde in.

Papiss Cissé zette de Engelsen in de twaalfde minuut nog op voorsprong in Estádio da Luz. Ruim tien minuten later maakte Rodrigo gelijk nadat Krul een schot van Oscar Cardozo niet onder controle kreeg.

Na rust riep Newcastle de nederlaag over zichzelf af. Eerst speelde Davide Santon de bal na ruim een uur veel te zacht terug op Krul die vervolgens gepasseerd werd door Lima.

Vijf minuten daarna gaf Steven Taylor met een knullige handsbal een penalty weg. Cardozo benutte de strafschop, al moest hij Krul twee keer verschalken vanwege te vroeg inlopen bij de eerste poging.