Oranje met Van der Vaart en Lens tegen Roemenië

Rafael van der Vaart is de enige nieuwe naam bij de eerste elf. Hij vervangt zoals verwacht de geblesseerde Wesley Sneijder.



Jeremain Lens is opnieuw de rechtsbuiten in de formatie van bondscoach Louis van Gaal. Ruben Schaken, trefzeker tegen Estland, begint op de bank. Kevin Strootman is aanvoerder bij afwezigheid van Sneijder.



Plaatsing



Bij Roemenië zit met Adrian Mutu de bekendste naam op de bank. Bondscoach Victor Piturca heeft zes spelers van Steaua Boekarest, dat vorige maand Ajax uitschakelde in de Europa League, in de basis gezet.



Oranje kan bij winst een goede stap zetten richting plaatsing voor het WK. Als Hongarije verliest bij Turkije, neemt de koploper in groep D een voorsprong van acht punten. In dat geval kan Oranje zich bij de volgende speelronde in september, uit tegen Estland, al kwalificeren.



Het Nederlands elftal trapt om 20.30 uur af tegen Roemenië. Estland werd vrijdag in de hoofdstad al met 3-0 verslagen.



Opstelling Oranje: Vermeer; Janmaat, De Vrij, Martins Indi en Blind, De Guzman, Van der Vaart en Strootman; Lens, Van Persie en Robben.



Opstelling Roemenië: Pantilimon; Tamas, Chiriches, Gardos, Rat; Popa, Pintilii, Tanase, Bourceanu, Grozav; Stancu.

Door: NUsport