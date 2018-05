KNVB wil om tafel met clubs uit Jupiler League

''Een slimmere bedrijfsvoering zou kunnen helpen om een club financieel gezond te maken'', aldus een woordvoerster van de voetbalbond dinsdag, een dag na het faillissement van sc Veendam.

In het laatste kwartaal van 2012 maakte de KNVB zijn zorgen over de toekomst van de eerste divisie al kenbaar.

''In januari zijn we met de Coöperatie Eerste Divisie en enkele clubs om de tafel gegaan. Er is toen afgesproken de organisatie van de clubs nog eens kritisch onder de loep te nemen.''

"Onder meer een slimmere bedrijfsvoering zou kunnen helpen om een club financieel gezond te maken. Dan moet je kijken naar alle facetten: sportief-technisch, organisatorisch en commercieel."

"De uitwerking van de gemaakte afspraken laat langer op zich wachten dan gepland. Daarom hebben wij opnieuw het initiatief genomen om alle partijen op korte termijn bij elkaar te roepen.''

Kritiek

De KNVB kreeg na het bankroet van Veendam kritiek. ''Maar het is een misverstand om te denken dat de KNVB de club financieel zal bijstaan."

"Wij ondersteunen waar mogelijk, maar gaan nooit op de stoel van de club zitten. Het is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de club om de eigen bedrijfsvoering op orde te krijgen. Dat is ook de basis van het licentiesysteem, dat in samenspraak met de clubs tot stand is gekomen.''

De afgelopen week is ook geopperd om Veendam tot het einde van de competitie overeind te houden. ''Er bestaat binnen de KNVB geen potje voor dit soort situaties. Het overeind houden van een club zou indirect betekenen dat andere clubs moeten meebetalen."

"Daar komt bij dat clubs er dan een potje van mogen maken, omdat zij toch opgevangen worden als het misgaat. Dat is absoluut geen stimulans om op een gezonde manier met de bedrijfsvoering om te gaan.''