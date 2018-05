FC Utrecht wint voor derde keer de beker (video)

Breedband / Modem

In een vrij matige wedstrijd versloeg FC Utrecht in de Kuip FC Twente met 1-0. Dave van den Bergh scoorde met een schot van afstand, nota bene gemaakt met zijn 'verkeerde' rechterbeen.

Vandereycken

Trainer Vandereycken van Twente had het wel zien aankomen. "Een individuele fout of een zondagsschot zou het duel beslissen." Beide elftallen ontlopen elkaar niet zoveel. Utrecht heeft wellicht een net iets hechter team, FC Twente de wat grotere individualisten. "We hebben N'Kufo uit de wedstrijd gehouden, daar ging het om", zei Booy naderhand. FC Twentes wonderboy, een Zwitser van Congolese afkomst, raakte werkelijk geen bal en dat was ongetwijfeld mede de verdienste het sterke Utrechtste centrum, met Zwaanswijk aan het hoofd.

Booy

In 2002 verloor FC Utrecht de finale van Ajax , vooral door een bijzonder omstreden treffer van Wamberto. Vorig seizoen nam de club, met debuterend hoofdcoach Foeke Booy, revanche door Feyenoord in de eindstrijd in eigen omgeving op zijn nummer te zetten (4-1). "Deze was mooier", sprak de trainer, na de prolongatie.

De verklaring was logisch. Bij het begin van vorig seizoen vertrokken bij FC Utrecht, maar net ontsnapt aan faillissement, topspelers als Kuijt, Wapenaar, Glucevic en Vreven. "Het begin van deze competitie was heel zwaar", blikte hij terug. "Desondanks hebben we weer een hoofdprijs gewonnen. Dat is geweldig."

FC Twente

FC Twente haalde de Amstel Cup in 2001 naar Enschede ten koste van PSV , na strafschoppen en met de inmiddels bij Ajax op de achtergrond geraakte doelman Boschker in de hoofdrol. Ook voor de Twentse club braken daarna moeilijke tijden aan. "Net als FC Utrecht waren er vooral grote financiële problemen", zei Vandereycken. "Beide hebben we die overleefd. Dat we hier staan is voor zowel FC Utrecht als FC Twente een groot compliment."

Desondanks konden de teams er, ondanks de aanwezigheid van twee geweldige supportersschares, geen kwalitatief hoogstaand festijn van te maken. Kennelijk was de spanning te veel. Niemand gunde zijn tegenstander ook maar een centimeter ruimte. De kwaliteit om er desondanks bovenuit te springen, bleek er niet te zijn. Dat was een tegenvaller.

Defensie

FC Twente heeft de drie Musketiers voorin, maar geen van hen (N'Kufo, Ramzi, Gakhokidze) had een noemenswaardige actie in huis. Het was mede de verdienste van Utrecht-achterin. N'Kufo viel dusdanig tegen dat hij eigenlijk niet eens 'wedstrijdfit' leek. Volgens Vandereycken lag het anders. "Hij was fit genoeg, maar ik geloof dat hij bij elke actie een tik kreeg." Dat laatste was inderdaad zo.

Zondagsschot

De elftallen hingen tegen elkaar aan, todat Van den Bergh met een zondagsschot het duel openbrak. Daarna kwam er wat meer ruimte in het veld, maar FC Twente was niet bij machte ook maar iets af te dwingen en FC Utrecht hoefde niet meer.

Aan Enschedese kant was de frustratie naderhand groot. Utrechts treffer was ontstaan nadat de club had verzuimd een sportief gebaar te maken (de bal was mogelijk mede uitgespeeld om een blessurebehandeling mogelijk te maken) en naar een tegenstander in te gooien. "Ik geloof niet dat het daar echt aan heeft gelegen", zei Booy en Vandereycken viel hem daarin bij.

Huldiging

De spelers van FC Utrecht worden maandagavond in de Domstad gehuldigd. Dat gebeurt in Stadion de Galgenwaard, nadat de winnaars van de Amstel Cup een eretoer door het centrum van Utrecht hebben gemaakt.

Om 19.00 uur rijden de spelers in twee klassieke open Engelse bussen door de stad. Vertrekpunt is het Vredenburg, waarna de stoet via de Lange Viestraat, het Janskerkhof en de Stadsschouwburg naar het Lucasbolwerk rijdt.

Van daaruit vertrekken de spelers en de technische staf naar het stadion. Daar worden op een speciaal neergezet podium de feestelijkheden voortgezet. Om 21.45 uur is het feest afgelopen.