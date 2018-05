Rob Westerhof opvolger Van Raaij

Van Raaij, die twintig jaar bij PSV heeft gewerkt als penningmeester en voorzitter, heeft vertrouwen in zijn opvolger: "Ik ken hem vanuit Philips en in het bijzonder vanuit de trip die wij met PSV maakten in China. Hij heeft een voetbalachtergrond en ook zijn recente contacten met Philips zijn uiteraard een groot voordeel."

Overleg

Per 1 augustus 2002 is Westerhof aangesteld in zijn huidige functie in Noord-Amerika. Zijn contract loopt aan het einde van dit kalenderjaar af. "We overleggen momenteel over de datum waarop hij bij PSV begint", aldus woordvoerder Pedro Salazar van PSV.

Westerhof, zelf korte tijd voetballer van Sparta , begon zijn loopbaan bij de Eindhovense multinational in 1968. Hij bekleedde diverse posities bij het bedrijf. In 1985 kreeg hij een functie in Hongkong en vervolgens werkte hij voor Philips in Japan, Australië, India en China. Zijn studie volgde Westerhof in Nederland aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Conflict

Van Raaij besloot al lang geleden dat hij na het huidige seizoen in Eindhoven wilde terugtreden als preses. In februari twijfelde hij nog over een ongepland vervroegd afscheid, nadat hij in conflict was gekomen met de raad van commissarissen over een contract voor Guus Hiddink als technisch directeur.

Uiteindelijk kwamen Van Raaij en de raad er samen uit en besloot de voorzitter zijn termijn op de normale manier uit te dienen.