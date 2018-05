AC Milan ontkent banden met dopingarts Fuentes

De Italiaanse club bracht donderdag een verklaring naar buiten na verdachtmakingen in de Spaanse media.

"AC Milan heeft op geen enkel moment en op geen enkele wijze met dokter Fuentes te maken gehad. Niet direct en ook niet indirect", aldus de club.

Bij de rechtbank in Madrid is het proces gaande tegen Fuentes, die wordt beschouwd als de spil in een groot dopingnetwerk.

De naam 'Milan' staat op de lijst met klanten van de dopingarts, zo bleek uit de in beslag genomen documenten van Fuentes' administratie.

Groeihormoon

Volgens de krant AS kocht ‘Milan’ in 2005 veertig eenheden 'IG'. De guardia civil is ervan overtuigd dat dit staat voor insuline-growth factor, een verboden groeihormoon.

Er wordt in Spanje ook gespeculeerd dat 'Milan' verwijst naar Milaneza-Maia, een Portugees wielerteam waarvan verschillende coureurs een positieve dopingtest aflegden, of naar een individu.