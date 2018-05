Hoogerland breekt vijf ribben en kneust lever

Dat is maandag gebleken uit onderzoek in het ziekenhuis van Villajoyosa. Zijn ploeg Vacansoleil-DCM laat weten dat de uitslag een 'enorme opluchting' is voor de renner.

Hoogerland werd zondag op een licht dalende strook geschept door een afslaande auto die hem over het hoofd zag. De medici vreesden voor een gescheurde lever, maar bij onderzoek bleek de bloeduitstorting rondom zijn lever te zitten.

De 29-jarige Zeeuw moet nog tot halverwege deze week op de intensive care blijven. Hij zal waarschijnlijk in de loop van volgende week naar Nederland vervoerd kunnen worden. Hoogerland moet in ieder geval het complete voorjaar missen.

Drama

Aart Vierhouten, voormalig manager en huidig ploegleider van Hoogerland, is onderweg naar Spanje. De oud-renner is er nog niet gerust op. "Buiten het goede nieuws van deze ochtend is het natuurlijk een persoonlijk drama als een topsporter met zware kwetsuren uit de roulatie is aan de vooravond van een nieuw seizoen."

"Ik ben dan ook relatief blij met het feit dat onderzoek uitwijst dat het minder ernstig blijkt dan eerder gedane voorspellingen. Echter, het gegeven dat hij nog ongeveer tien dagen daar moet blijven, geeft wel aan dat het niet meevalt."

Vierhouten had juist het idee dat Hoogerland weer op de weg terug was na een mager 2012. "Het is natuurlijk een aderlating dat we hem als team de komende maanden moeten missen. Nadat hij vorig jaar een roerige winter kende, was Johnny dit jaar echt fris en ontspannen op de goede weg om het niveau van 2011 te halen."