AC Milan ontsnapt aan blamage, Juventus speelt gelijk

AC Milan heeft nu 75 punten met nog vier wedstrijden te gaan. Nummer twee AS Roma volgt op negen punten achterstand, maar heeft nog wel vijf duels voor de boeg. Zondagavond won de runner-up met veel moeite bij Modena: 0-1. Totti, wie anders, maakte de kostbare treffer.

Milan kwam tegen Siena op voorsprong door een goal van de Oekraïner Sjevtsjenko, die in de 26e minuut zijn 21e doelpunt van het seizoen maakte. De spits was ook verantwoordelijk voor de gelijkmaker van Siena. Een handsbal in zijn eigen strafschopgebied werd bestraft met een strafschop, die door voormalig Italiaans international Chiesa werd benut, 1-1.

Pas nadat Siena was gereduceerd tot een tiental - Vergassola werd in de 79e minuut met twee gele kaarten van het veld gestuurd - wist Milan opnieuw tot scoren te komen. De Braziliaan Kaka tekende voor de belangrijke tweede treffer.

Juventus

Juventus ontsnapte aan een nederlaag bij Parma (2-2). De Kroaat Tudor bracht ver in blessuretijd de gelijkmaker op zijn naam. Inter klom over Parma naar de vierde plaats, die recht geeft op een plaats in de voorronde van de Champions League. De Milanese ploeg won met 4-2 van Bologna dankzij treffers van Recoba, Cannavaro, Stankovic en Martins.

Lazio , waarbij international Stam in de 71e minuut naar de kant ging, zegevierde met dezelfde cijfers over het gedegradeerde Ancona . Couto maakte voor de Romeinen twee doelpunten.