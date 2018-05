Rasmussen gebruikte tussen 1998 en 2010 doping

"Tussen 1998 en 2010 heb ik doping gebruikt: epo, insuline, groeihormonen en cortisonen. Ik onderging bovendien bloedtransfusies. Ik heb alles aan de dopingautoriteiten verteld, ik zal nu niets daarover zeggen", meldde de 38-jarige Deen.

"Ik weet dat ik andere atleten heb bedrogen. Mijn straf zal ik accepteren. Ik ben blij na deze bekentenis deze last niet langer te hoeven dragen."

Rasmussen (38) maakte bekend dat hij per direct een eind aan zijn carrière maakt. "Vanaf vandaag is mijn loopbaan voorbij. Ik wil met de autoriteiten samenwerken om de grote problemen in het wielrennen op te lossen. Ik kan de sleutel zijn voor een nieuw begin in de wielersport."

Ontslagen

Rasmussen werd in de Tour de France van 2007 op staande voet ontslagen door Rabobank nadat was uitgekomen dat hij had gerommeld met zijn where-abouts, waarschijnlijk om dopingjagers te misleiden. In de zomer van 2008 werd hij daarvoor voor twee jaar geschorst.

Enkele uren voor zijn ontslag had de Deen, die sinds begin 2003 koerste voor de Nederlandse equipe, zijn leidende positie in het algemeen klassement verstevigd.

Over het ontslag loopt nog een civiele rechtszaak tussen Rasmussen en de inmiddels opgeheven Raboploeg. De eerstvolgende zitting is op 7 maart. Rasmussen eist een schadevergoeding van 5,8 miljoen euro.

Leipheimer

Rabobank trok zich afgelopen najaar vanwege de vele dopingschandalen terug uit de wielersport. Daarbij werd vooral gewezen naar het USADA-rapport over Lance Armstrong, waarin duidelijk werd dat Levi Leipheimer ook in zijn Rabotijd epo had gebruikt.

Inmiddels bekenden oud-Raborenners Grischa Niermann, Thomas Dekker, Marc Lotz en Danny Nelissen dat ook zij verboden middelen hebben gebruikt.

De Rabobank wenste niet te reageren op de bekentenis van Rasmussen. Ook Theo de Rooij, toenmalig ploegbaas, onthield zich donderdag van commentaar. Hij gaf eerder al aan te zwijgen, in elk geval totdat de rechtszaak achter de rug is. De Rooij trad daarin op als getuige.