Miami Heat opnieuw te sterk voor Oklahoma

Net zoals in de finale vorig seizoen eiste LeBron James de hoofdrol voor zich op. De sterspeler van de Heat noteerde 29 punten, negen asissts en acht rebounds.



Miami startte sterk voor eigen publiek en stond bij rust met zeven punten voor. De Thunder dichtte het gaatje in het derde kwart en met minder dan een minuut te spelen stonden de Heat nog maar een punt voor. Kevin Durant en Russell Westbrook kregen vlak voor tijd kansen om Oklahoma op gelijke hoogte te brengen, maar zij misten.



Miami blijft door de winst koploper in de Eastern Conference. Oklahoma zakte door het verlies naar plek twee in de Western Conference. LA Clippers is de nieuwe lijstaanvoerder.



De ploeg won tegen Denver Nuggets voor de veertiende maal op rij en pakte de koppositie in het Westen. Jamal Crawford was goed voor 22 punten en ook Matt Barnes bewees zijn waarde met twintig punten.

Celtics

De Boston Celtics hadden eerder op de dag de Brooklyn Nets relatief eenvoudig verslagen. Het werd 93-76 voor de Celtics. Rajon Rondo had met negentien punten een belangrijk aandeel in die zege.



Rookie Jared Sullinger (zestien punten) en Jeff Green (vijftien) waren de andere hoofdrolspelers bij de gasten.



De Nets hebben van de laatste vijf duels er vier verloren. Het was de eerste van vier uitduels voor de Celtics die met veertien zeges tegen dertien nederlagen op gelijke hoogte kwamen met de Nets.



Beide teams delen de tweede plaats in de Atlantic Division achter de New York Knicks.



De Knicks gingen onderuit tegen de Los Angeles Lakers. De Lakers wonnen met 100-94.

Grote man aan de kant van de Lakers was opnieuw Kobe Bryant. De Amerikaan kwam uit op een totaal van maar liefst 34 punten.

Het was de veertiende zege van het seizoen voor Bryant en zijn manschappen. De Knicks verloren pas voor de achtste keer.