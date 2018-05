Schaatster Keulstra terug op het ijs na eetproblemen

De net negentienjarige rijdster van Jong Oranje werd door schaatsbond KNSB tijdelijk van het ijs gehaald vanwege een eetprobleem. De tweevoudig Nederlands kampioen van het seizoen 2011/2012 bleef echter wel lid van de selectie.

In Thialf klokte Keulstra een tijd van 42,80 op de 500 en 4.23,45 op de 3000 meter.

Keulstra was de revelatie van het vorige seizoen door op zeventienjarige leeftijd de jongste Nederlands kampioen ooit te worden dankzij haar winst op de drie kilometer.

Op haar achttiende verjaardag schreef ze vervolgens ook de vijf kilometer op haar naam.

Afwachten

"Pien traint al weer een tijdje mee", legt directeur sport van de KNSB Arie Koops aan NUsport uit. "Deze wedstrijd was daar gewoon een onderdeel van. Het is nog niet gezegd dat Pien op de korte termijn ook weer echte wedstrijden gaat schaatsen."

"Het is wel duidelijk een positieve stap in het traject dat wij met haar zijn ingeslagen", doelt Koops op de beslissing om Keulstra tijdelijk van het ijs te halen.

"Het is nog niet duidelijk hoe we de komende maanden verder gaan. Ik heb nog geen terugkoppeling gehad over hoe het ging gisteravond, dus we wachten nog even af."