Hiddink en Been door in Europa League

De Russische ploeg won in Moskou met 2-0 van Udinese. Voor Anzhi scoorden Christopher Samba en Samuel Eto'o in de tweede helft. Willians van Udinese kreeg twee keer geel.

In de andere wedstrijd in de poule kwam Liverpool in eigen huis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Young Boys. Twee minuten voor tijd zorgde Elsad Zverotic voor de Zwitserse gelijkmaker.



Anzhi heeft met nog een duel te gaan tien punten. Liverpool en Young Boys volgen met zeven punten, maar kunnen volgens de UEFA niet meer achterhalen. Udinese is uitgeschakeld.

Genk

Het Racing Genk van trainer Mario Been heeft zich geplaatst voor de volgende ronde in de Europa League. De Belgen wonnen in Hongarije met 1-0 van Videoton. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Elyaniv Barda.



Sporting Lissabon ging bij het Zwitserse FC Basel hard onderuit: 3-0. Fabian Schär, Valentin Stocker en David Degen zorgden voor de treffers. Bij Sporting stonden Ricky van Wolfswinkel en Zakaria Labyad in de basis.



Genk neemt het in de laatste wedstrijd in de groepsfase op tegen Basel en heeft aan een punt genoeg om als groepswinnaar door te gaan.



Basel staat tweede met acht punten, Videoton heeft er zes. De Hongaren gaan over twee weken op bezoek bij Sporting, dat slechts twee punten verzamelde.

Kuijt

Dirk Kuijt heeft zich donderdag met Fenerbahçe geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League.



De Turken wonnen met 1-0 bij het Franse Olympique Marseille. Verdediger Bekir Irtegün zorgde al vroeg in de wedstrijd voor de winnende treffer. Kuijt deed negentig minuten mee.



In dezelfde poule is ook Borussia Mönchengladbach doorgedrongen tot de volgende ronde. De Duitsers wonnen door twee treffers van de Belg Igor De Camargo.



Roel Brouwers zat de hele wedstrijd op de bank. Luuk de Jong kampt nog altijd met een blessure.

Newcastle

Doelman Tim Krul en middenvelder Vurnon Anita plaatsen zich met Newcastle United eveneens voor de knock-outfase. Een gelijkspel in eigen huis in groep D tegen Maritimo (1-1) volstond.

Het Club Brugge van Ryan Donk redde het niet in die groep. Bordeaux won in Brugge met 2-1 en gaat samen met Newcastle door. Namens Bordeaux maakte de Braziliaan Jussie beide doelpunten, Maxime Lestienne scoorde de enige Belgische treffer.

