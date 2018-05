Winst voor FC Zwolle, Roda vernedert Willem II

Roda JC behaalde de grootste overwinning van het seizoen: 6-1 op Willem II. Alle zes doelpunten waren van verschillende makelij: Kone, Van Dijk, Senden, Redan, Van Dessel en Elberkani. Mathijssen scoorde tegen.

AZ had zaterdagavond meer moeite met NEC dan de overwinning van 2-0 in de Goffert doet vermoeden. Vlak voor rust opende Nelisse de score, waarna Opdam in de tweede helft de zege veilig stelde. "Een nuttige overwinning," vond AZ-trainer Adriaanse. "Een mooie opsteker."

Degradatiestrijd

FC Zwolle had zaterdag ook een opsteker. De ploeg van trainer Spijkerman won in eigen stadion met 3-0 van FC Volendam en is dus nog niet afgeschreven voor de eredivisie.

Door de overwinning van Zwolle is het onderin zeer spannend geworden. De ploeg blijft weliswaar hekkensluiter, maar is Volendam nu tot op één punt genaderd. Bij verlies hadden de Zwollenaren rechtstreekse degradatie nauwelijks meer kunnen ontlopen, maakte coach Spijkerman eerder deze week zelf duidelijk. Hij achtte het vrijwel onmogelijk om in de resterende acht duels een gat van zeven punten goed te maken.

Vechtlust

Spijkerman hoefde zijn spelers echter niet te wijzen op het cruciale belang van een zege op Volendam. Zwolle vocht in het Oosterenk-stadion, met middenvelder Takak als aanjager, voor de wellicht laatste kans op een plaats in de nacompetitie. De tomeloze inzet maakte het gebrek aan kwaliteit meer dan goed. Volendam, dat toch over de betere voetballers beschikt, kon die vechtlust niet opbrengen en verloor dus terecht.

Zwolle ging de overigens matige wedstrijd met meer vertrouwen in dan de Volendammers. De thuisploeg bleef de laatste drie duels in eigen huis ongeslagen, goed voor vijf punten. Volendam behaalde uit de laatste zes wedstrijden slechts één punt en scoorde daarin maar één doelpunt. Een reeks die het elftal van trainer Steur vooraf weinig hoop gaf op een goede afloop in Zwolle.

Plichtmatig

Die angst voor een nederlaag bij Zwolle was Volendam duidelijk aan te zien. De ploeg speelde plichtmatig en was voor rust nauwelijks gevaarlijk, hoewel Zwolle achterin vaak schutterde. Volendam was eigenlijk al na vier minuten geslagen. Zuurman kopte ongehinderd een voorzet van Lim-Duan binnen: 1-0. Kort voor rust scoorde Lim-Duan zelf de 2-0.

Het spelbeeld in de tweede helft veranderde niet. Volendam combineerde bij vlagen aardig, maar alle acties strandden buiten het strafschopgebied van Zwolle, dat ook na rust fel bleef. De beloning voor de Zwolse inzet kwam er in de 61e minuut via Van Dinteren, 3-0. Daardoor kwam de derde competitiezege, alle thuis behaald, geen moment meer in gevaar.