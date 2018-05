'Thomas Dekker gebruikte ook bloeddoping'

Vaughters spreekt op het forum van cyclingnews.com openlijk over het dopinggebruik van Dekker.

''Thomas gebruikte tot tot 2008 meer extreme en geavanceerde bloeddoping. Daarom werd hij vaker gecontroleerd dan onze andere renners. Bovendien was het dopinggebruik van hem recenter.''

Garmin heeft meerdere renners onder contract staan die in het verleden zijn betrapt op doping. Zo rijden onder anderen Tom Danielson, David Zabriskie, Christian Vande Velde en David Millar voor de wielerformatie.



Vaughters twijfelde of Dekker ook zonder doping goede resultaten kon neerzetten. ''Bij Dekker had ik twijfels of hij ook zonder doping goed kon wielrennen. Ik kon het ook gewoon mis hebben. Daarom controleerden wij hem vaker. Ik wilde weten of zijn talent echt was.''