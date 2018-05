'Cultuuromslag nodig in het wielrennen'

''We erkennen dat de wielersport een groot dopingprobleem heeft gehad en dat we nog niet zijn waar we willen zijn. Anders hadden we het er nu niet de hele tijd over", zei McQuaid die geen nieuws kon melden over de zaak rond Lance Armstrong.

De Amerikaan is door het antidopingbureau USADA levenslang geschorst en moet al zijn zeges vanaf 1998 inleveren.

McQuaid: ''We kunnen alleen maar aannemen dat ze deugdelijk bewijs hebben om zo'n straf uit te spreken.''

Onzin

Opnieuw weersprak hij het hardnekkige gerucht dat de UCI in het verleden positieve dopingtests van Armstrong onder de mat heeft geveegd. ''Pertinente onzin."

Dat de UCI in het verleden geld aannam van de Amerikaan (in totaal een kleine 100.000 euro) ten behoeve van de strijd tegen doping is volgens de huidige voorzitter ‘transparant’ gebeurd: ''Iedereen kan in de boeken zien wat er met dat geld is gebeurd, het had alleen beter naar buiten moeten worden gecommuniceerd."

Millar

David Millar maakte gebruik van zijn tijdelijke functie als BBC-verslaggever om McQuaid aan de tand te voelen.

Volgens Millar geeft de UCI een verkeerd signaal af door te stellen dat de bond zich niet hoeft te verontschuldigen voor de dopingperikelen die de sport al zo lang beheersen. McQuaid ging daar niet mee akkoord.

''De UCI is niet verantwoordelijk voor de dopingcultuur. Wij kunnen er alleen naar streven dat beeld te veranderen. Daar werken we, zeker met het biologisch paspoort, hard aan, maar je verandert zoiets niet in een vloek en een zucht.''