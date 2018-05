Feyenoord boekt benauwde zege in Almelo

Voor de komende bezoekjes aan Sparta Praag (donderdag, play-offs Europa League) en Vitesse (zondag) heeft Koeman derhalve nog wel wat te bespreken met zijn grillige manschappen.

Door de absentie van Stefan de Vrij (enkelblessure) en Joris Mathijsen (geschorst) kon Terence Kongolo zijn debuut in het Rotterdamse basisteam maken. Het achttienjarige talent vormde een koppel met Bruno Martins Indi, die ook pas twintig jaar is.

Het jeugdige tweetal werd in de eerste helft nauwelijks op de proef gesteld. Heracles speelde zwak. Vooral de opbouw was slecht verzorgd. Dat was ook de verdienste van Feyenoord, dat doelmatig het spel van de Tukkers op het middenveld ontregelde.

Wolkbreuk

Feyenoord trad in Almelo, waar het kunstgrasveld ondanks een eerdere wolkbreuk prima bespeelbaar was, met een versterkte middenlinie aan. Ruud Vormer keerde terug in het basisteam en dat ging ten koste van centrumspits Guyon Fernandez. Door het blok van vier man kon Lex Immers zich offensief meer laten gelden.

Met Immers was Ruben Schaken de beste man voor de rust. Al in de vierde minuut bracht de snelle vleugelspits rechtsback Daryl Janmaat in stelling, die met links doel trof (0-1). Janmaat kreeg van tegenstander Everton alle ruimte om aan te vallen.

Wegzakkend

In de 43e minuut maakte Immers de dikverdiende 0-2, een doelpunt waar hij al enige tijd naar verlangde. Opnieuw was Schaken de aangever. Toch ging Koeman met een ontevreden gevoel de rust in. Dat kwam door Sekou Cissé, die op slag van rust een zelf afgedwongen strafschop tegen de onderkant van de lat knalde. Kort daarna miste de Ivoriaan opnieuw een droomkans.

Dankzij een rake vrije trap van Lerin Duarte kwam de thuisploeg vanaf de 52e minuut dan toch eindelijk op gang. Van Heracles ging zelfs opeens meer dreiging uit dan van het wegzakkende Feyenoord. Samuel Armenteros liet in de 66e minuut de mooiste kans op de gelijkmaker liggen. Feyenoord kwam uiteindelijk met de schrik vrij, al misten de invallers Fernandez en Harmeet Singh in de extra tijd nog opgelegde kansen.