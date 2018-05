Van den Hoogenband won zaterdag al de 50 vrij in 22,60. Met de races in België heeft hij een begin gemaakt met de wedstrijdspecifieke voorbereiding op de Olympische Spelen in Athene. Joris Keizer was de snelste op de 50 vlinder. Hij finishte in 24,31 voor Dreesen (25,42) en diens landgenoot Kristof Tieghem (25,84).

Van den Hoogenband en zijn ploeggenoten doen komend weekeinde ook aan het tweede deel van de Vlaamse kampioenschappen mee.