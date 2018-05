Stoner wint MotoGP in Laguna Seca

De Australische motorcoureur bleef op zijn Honda de Sanjaard Jorge Lorenzo (Yamaha) bijna drie seconden voor. Diens landgenoot Dani Pedrosa (Honda) finishte als derde.

Lorenzo, die pole position had, bleef leider in het WK-klassement. Hij is dit seizoen bijzonder constant en is in negen van de tien races bij de eerste twee geëindigd.

Alleen de TT van Assen liep uit op een deceptie, omdat zijn landgenoot Alvaro Bautista hem al in de eerste bocht van de baan reed.

Listig

Op het listige circuit van Laguna Seca in Californië koos Stoner voor een zachtere band dan zijn belangrijkste rivalen en die tactiek pakte goed uit. Hij begon voorzichtig op plaats drie, rukte al snel op naar plaats twee en nam elf ronden voor het einde de regie in de race over door Lorenzo in te halen.

''Het was tactisch vanaf de start. Ik wachtte rustig mijn moment af'', zei de winnaar, die zijn vierde seizoenszege boekte.

Lorenzo kon niet anders dan erkennen dat Stoner, die ook vorig jaar al won op het Amerikaanse circuit, de beste was.

''Het was niet mijn dag, maar zijn dag. Casey was de snelste.'' In het kampioenschap heeft de Spanjaard 205 punten, volgt Pedrosa met 182 en is Stoner derde met 173 punten.

Rossi

Voor negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi liep de race in de VS, waar de coureurs uit de Moto2 en Moto3 niet in actie kwamen, uit op een sof. De Italiaan ging drie ronden voor het einde onderuit op zijn Ducati en moest opgeven.

Ook Ben Spies maakte een zware schuiver. De Amerikaan van Yamaha zat al met een pijnlijke hiel op zijn motor, gevolg van een crash op zaterdag. Mogelijk heeft hij een breuk in het bot.