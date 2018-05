Serena Williams wil op Spelen palmares completeren

Door Jasper Boks

Roger Federer en Serena Williams hebben wat gemeen. Allebei wonnen ze alle Grand Slam-titels minstens een keer. Ze hebben beiden een gouden olympische plak thuis liggen, maar die werd gewonnen in het dubbelspel.

Een gouden plak in het enkelspel ontbreekt nog. Dit is hun kans. Want zowel Federer als de jongste van de Williams-zusjes geldt als topfavoriet voor de titel, aangezien het olympisch tennistoernooi wordt gespeeld op het gras van Wimbledon, daar waar ze begin deze maand de titel wonnen.

De dertigjarige Zwitser won zijn zeventiende Grand Slam-titel, de net zo oude Amerikaanse haar veertiende.

Dubbelspel

"Geweldig om nu al weer terug te gaan naar Wimbledon. Normaal gesproken moet ik een jaar wachten, ik ben blij dat ik er nu al weer heen kan," zegt Williams, nadat ze van het vliegveld rechtstreeks naar het olympisch park was gereden.

De jongste Williams won al twee maal olympisch goud, in 2000 en 2008 in het dubbelspel met zus Venus (32). Als ze het enkelspel wint is ze de enige tennisster die alle vier de Grand Slam-titels minstens een keer won, die de Fed Cup, en olympisch goud in enkel- en dubbelspel won.

"Dat wist ik niet eens. Ha, lekker, nu voel ik dus druk. Het is al schitterend voor mij om hier te zijn en mijn land te vertegenwoordigen. De Spelen zijn heel belangrijk voor mij. Toen ik jong was droomde ik er van Grand Slam-titels te winnen."

Waardevolste bezit

"Maar toen ik de kans kreeg om goud te winnen en deel uit te maken van de Spelen waar de grootste atleten van de wereld rondlopen, was dat misschien nog wel mooier. Die gouden olympische plakken zijn misschien wel mijn waardevolste bezit."

Zus Venus is momenteel de succesvolste tennisster ooit op de Spelen, zij won drie maal goud: twee keer in het dubbel- en in 2000 in het enkelspel. Serena, die vier jaar terug in Beijing werd uitgeschakeld in de kwartfinale en de Russische Elena Dementieva goud in het enkelspel zag winnen, kan haar zus onttronen.

Sterker, ze zou wel eens drie gouden plakken kunnen winnen op de Spelen. In het enkelspel, het dubbel met zus Venus en het gemengd dubbel, dit jaar voor het eerst olympisch. Maar het is nog niet zeker wie dat mixed dubbel gaan vormen namens Team USA.

Openingsceremonie

Graag zou Serena Williams voordat het olympisch tennistoernooi zondag begint, meelopen in de openingsceremonie vrijdagavond.

"De vorige keren dat ik meedeed aan de Spelen, heb ik meegelopen. Geweldig. Onbeschrijflijk om daar rond te lopen tussen al die atleten uit Amerika en de rest van de wereld. Dit jaar is het lastig. Als ik de volgende dag al moet spelen is het beter niet te lang rond te lopen. Maar als ik een dagje rust heb, zal ik er zeker bij zijn."

