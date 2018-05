Scheurtje in buikspier Clijsters

Haar deelname aan de Olympische Spelen loopt echter geen gevaar, zegt haar conditietrainer Sam Verslegers woensdag.

Clijsters liep de buikblessure op in het grastoernooi van Rosmalen. De Vlaamse topspeelster trok zich toen terug voor de halve finales. Er was toen op een echo geen scheurtje te zien.

Op Wimbledon bereikte ze nog de vierde ronde, waarin ze kansloos verloor van de Duitse Angelique Kerber.

De 29-jarige Clijsters, die vier keer een Grand Slam-toernooi won, is bezig aan haar laatste jaar. Ze stopt na de US Open.

Vorig jaar was Clijsters ook lange tijd uitgeschakeld met een buikspierscheur en miste ze de US Open. ''Toen was het letsel vooral veel groter en acuut. Nu is het meer een vorm van overbelasting. De Olympische Spelen zijn niet in gevaar, het is perfect mogelijk om London te halen'', aldus Verslegers.