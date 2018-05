Feyenoord neemt Immers over van ADO Den Haag

De 25-jarige aanvallende middenvelder komt over van ADO Den Haag, zo melden de Rotterdammers op de clubsite.

Hij tekende een contract dat hem tot medio 2016 aan Feyenoord bindt.

Na Ruud Vormer, John Goossens, Daryl Janmaat en Mitchell te Vrede is Immers de vijfde aanwinst van de deelnemer aan de voorronde van de Champions League.

Het is onbekend welk bedrag er gemoeid is met de transfer. Immers' contract bij ADO Den Haag zou medio 2014 aflopen.

Vertrouwen

Immers, die zal spelen met het rugnummer 10, is blij met zijn overgang naar De Kuip.



“De club heeft veel vertrouwen in mij en wilde heel graag dat ik in De Kuip kom spelen. Feyenoord is naast ADO Den Haag een van de weinige clubs in Nederland waarvoor ik wil voetballen. De club spreekt mij ontzettend aan, met die enorme supportersschare.”

Immers speelde 145 competitiewedstrijden voor ADO, waarin hij 25 doelpunten liet aantekenen.

Bakkal

Door de komst van Immers is het vertrek van Otman Bakkal definitief. Feyenoord heeft de aanbieding aan de transfervrije middenvelder, die afgelopen seizoen werd gehuurd van PSV, ingetrokken. Bakkal hoopt nog op een mooie club in het buitenland.

Technisch directeur Martin van Geel zoekt nu alleen nog een opvolger voor centrumspits John Guidetti.

Oud-speler Luc Castaignos, die vorig jaar zonder veel succes naar Internazionale vertrok, is nog steeds een belangrijke kandidaat om komend seizoen (weer) als aanvalsleider in De Kuip te fungeren.