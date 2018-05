Haase laat geen spaan heel van Dodig

De 25-jarige Hagenaar was dinsdag in de eerste ronde duidelijk een maatje te groot voor de Kroaat Ivan Dodig: 6-2, 6-2, 6-1.

Mikhail Youzhny (27) is de volgende opponent voor Haase, die in de derde ronde mogelijk op David Ferrer (6) stuit. De Rus was James Blake uit Amerika ruim de baas: 6-2, 6-1, 6-2.

In hun allereerste ontmoeting zal Dodig zelden het gevoel gehad hebben dat er iets te halen viel. De mondiale nummer 73 werd door de 34 plaatsen hoger genoteerde Haase simpelweg overrompeld.

Break

De Nederlander brak al in de derde game en had aan nog een break voldoende om de eerste set met 6-2 binnen te slepen.

In het tweede bedrijf leek Dodig zich even op te richten, maar dat was slechts schijn. Bij 2-2 zette Haase een versnelling in, waarna hij met vier games op rij wederom met 6-2 zegevierde.

Het derde bedrijf werd slechts voor de vorm gespeeld. Dodig had de hoop op een goed resultaat al opgegeven en keek binnen een mum van tijd tegen een 0-4 achterstand aan. Bij 5-1 maakte Haase op de service van Dodig op zijn tweede matchpoint de klus af.

Evenaring

Haase evenaarde door zijn zege zijn beste prestatie op het Franse gravel. Vorig jaar wist hij voor het eerst in drie deelnames de eerste ronde te overleven.

De Amerikaan Mardy Fish zorgde vervolgens voor de uitschakeling van Haase.

Lees alles over Roland Garros op NUsport