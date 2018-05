Oud-bondscoach Knobel overleden

Zijn familie heeft dat zondag aan de krant BN/De Stem laten weten. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal leed aan Alzheimer en ging de laatste weken snel achteruit. Knobel is 89 jaar geworden.

Knobel heeft een lange carrière in de voetballerij achter de rug. In de jaren zeventig stond hij het meest in de spotlights.

Hij werd in augustus 1973 coach van Ajax. Mede door de verkoop van Johan Cruijff aan Barcelona werd het een weinig succesvol seizoen.

Het verblijf van Knobel bij de Amsterdammers bleef beperkt tot minder dan een seizoen. Na een berucht interview waarin hij liet optekenen dat "Ajax ten onder ging aan drank en vrouwen" werd hij ontslagen.

EK 1976

Vervolgens werd Knobel bondscoach van het Nederlands elftal, waarmee hij zich plaatste voor het EK 1976 in Joegoslavië. Oranje eindigde op dat toernooi als derde, van de vier deelnemers.

Bij Oranje had Knobel ook lastige tijden. Hij stuurde toentertijd de PSV'er Jan van Beveren en Willy van der Kuijlen weg uit het trainingskamp tijdens de voorbereiding op de interland tegen Polen.

Hij legde toen de training stil om Cruijff en Johan Neeskens, die hij goed kende uit zijn Ajax-periode, de hand te schudden.

Dat irriteerde de PSV'ers mateloos.''Het was net alsof de koning van Spanje kwam", zei Van der Kuijlen toen.

Knobel was later nog onder meer in verschillende functies werkzaam voor Beerschot, de voetbalbond van Hong Kong, RBC Roosendaal en MVV.