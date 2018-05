Vertonghen hoopt tegen Twente al kampioen te worden

''Het kan iets moois worden. Aan de ene kant zullen ze bij FC Twente denken: ze mogen toch niet bij ons kampioen worden, maar als alles meezit, kan het wel degelijk", zegt de 25-jarige verdediger op de website van zijn club.

Vertonghen doelt op het feit dat Ajax bij winst nog afhankelijk is van de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ. Indien die in een gelijkspel eindigt, kan Ajax in Enschede de titel vieren.

Het zou voor Vertonghen het tweede kampioenschap zijn in Amsterdamse dienst.

Belangrijke pion in het succes en de ontwikkeling van de Belgisch international is trainer Frank de Boer. "Hij is gewoon met iedereen heel scherp bezig en doet het ook alleen om mij beter te maken. Ik ben onder hem veel meer van mezelf gaan eisen en dat kan nog beter. Hij is heel goed voor me."

Vertrek

Vertonghen, die al enige tijd in de belangstelling van clubs uit het buitenland staat, heeft nog een contract voor een jaar bij Ajax.

Een vertrek in de zomer lijkt dus aanstaande. "Iedereen heeft er al vrede mee dat ik weg ben, maar ik ben nog niet weg. Ik heb nog niks besloten", besluit de Ajacied.