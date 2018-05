Van Nistelrooij kopt Manchester naar winst

Bij rust stond Manchester nog met 3-0 voor, onder meer door nog een goal van Van Nistelrooij. Dat was al zijn honderdste in het Engelse voetbal.

Bergkamp

Koploper Arsenal versloeg Wolverhampton Wanderers met 3-1. Dennis Bergkmap was al na negen minuten trefzeker. De ploeg uit Londen behield door de zege twee punten voorsprong op Manchester. Chelsea, dat al op ruime afstand derde staat in de premier league, komt zondag in actie tegen Charlton Athletic.

Manchester

De miljoenenformatie uit Manchester leek zaterdag aan Everton geen kind te hebben. Binnen een half uur stond er 0-3 op het scoreboord. De jubileumgoal van Van Nistelrooij was zijn zestiende competitietreffer. De twee andere doelpunten kwamen van de voet van de van Fulham gehaalde Saha.

Na rust toonde Everton een heel ander gezicht. Na een kopbal van Unsworth, een eigen doelpunt van O'Shea schoot Kilbane de gelijkmaker in. Gelukkig kon Manchester vertrouwen op het 'torinstinct' van zijn Nederlandse spits. 'Van the Man' bezorgde met een prachtige kopbal, zijn zeventiende in de league, Manchester alsnog de overwinning.

Arsenal behield na het bezoek bij de Wolves de ongeslagen status in de competitie. De 24 wedstrijden zonder nederlaag - zeventien overwinningen en zeven gelijke spelen - betekenen zelfs een nieuw clubrecord. Na Bergkamp scoorden Kolo en Henry. Ook de Franse spits maakte zijn zeventiende en voert nu samen met Van Nistelrooij de topscorerslijst aan.

Van der Sar

Fulham, met keeper Van der Sar, speelde 0-0 bij Southampton. Aanwinst Collins John, onlangs gekocht van FC Twente, zat niet eens bij de reserves. Hekkensluiter Leeds verloor wederom. Nu met 2-0 van Aston Villa. De club, die diep in de rode cijfers staat, nestelde zich nog steviger op de laatste plaats.