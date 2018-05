Ajax vindt het 'prima als El Hamdaoui wil procederen'

El Hamdaoui moet zich straks 'gewoon' weer bij Jong Ajax melden, laat financieel directeur Jeroen Slop in verschillende media weten.

''Als hij zich niet aan de regels houdt, zullen we maatregelen nemen'', dreigt Slop in De Telegraaf. ''Als hij wil procederen, is dat prima."

Slop weerspreekt de kritiek van Fiorentina dat de transfer onder meer niet rond kwam doordat hij te laat reageerde richting de Italiaanse club. Ook Sigi Lens, de zaakwaarnemer van El Hamdaoui, noemde dat tegenover NUsport als oorzaak.

Tegen Voetbal International zegt Slop hierover: ''Wij waren diezelfde dag bezig met de transfer van Ouasim Bouy naar Juventus, dus Lens moet niet doen alsof we de sluitingstijden van de Italiaanse transfermarkt niet kennen.''

Niet akkoord

''Het liep wel degelijk stuk op de financiële eisen van El Hamdaoui en Lens aan ons'', gaat Slop verder. ''Voor Mounir werd aanvankelijk 900.000 euro gevraagd voor de ontbinding van zijn Ajax-contract, Sigi wilde zes ton van ons.''

''Later brachten ze dat terug naar vijf ton voor Mounir en 250.000 euro voor Sigi. Wij hebben Mounir twee ton geboden en Sigi één ton. Daar gingen ze niet mee akkoord.''

Lens liet al weten er dat er volgens hem juist wél al een akkoord was met Ajax over de ontbinding van het contract van El Hamdaoui. Anders zou hij ook niet naar Florence zijn afgereisd.

Fiorentina meende daarnaast dat Ajax op de slotdag van de transfermarkt pas na 19.00 uur om een bankgarantie vroeg. De banken in Italië waren op dat moment al dicht. Ook dat ontkent Slop. ''Op 9 januari hebben we al aangegeven dat we die wilden hebben.''

Fulham

Lens laat verder weten dat El Hamdaoui vervolgens op het laatste moment nog op huurbasis naar de Premier League had gekund.

''Toen Ajax doorkreeg dat ze te laat waren om de deal met Fiorentina nog rond te maken, stuurde de directie rond half negen 's avonds een sms'je of Mounir aan Fulham verhuurd wilde worden. Terwijl verhuur tot die tijd geen optie was.''

''En alsof dat even in een paar uur geregeld kan worden. Dan ben je volgens mij in paniek. Niet vanwege onze eisen, maar vanwege hun eigen falen.''