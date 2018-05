Twente-voorzitter Munsterman spreekt van inschattingsfout

De zei Munsterman op de persconferentie naar aanleiding van het ontslag.

"We zijn in mineur dat we dit besluit hebben moeten nemen. We hadden grote verwachtingen toen Co hier in de zomer binnenkwam. Het is een grote teleurstelling voor het management van de club", aldus de voorzitter van de nummer drie van de eredivisie.

"We hebben een inschattingsfout gemaakt", zei Munsterman over het aanstellen van Adriaanse. "Ik denk vooral dat iedereen een totaal ander verwachtingspatroon had over de samenwerking. Er was een onoverbrugbaarheid in verschillende gedachten van voetbalcultuur."

De voorzitter wilde niet zeggen wanneer de eerste breuken in de samenwerking tussen Adriaanse en het trio Alfred Schreuder, Boudewijn Pahlplatz en Youri Mulder ontstonden.

"Het is niet belangrijk wanneer de eerste signalen dat het fout liep zijn ontstaan. Het enige dat er toe doet is dat de emmer op een gegeven moment overloopt bij de assistenten en ook de spelers. Dan is er geen weg terug."

"Het is voor ons als management niet makkelijk om dat goed te volgen, omdat wij heel anders met Co omgaan dan de mensen met wie hij op het veld staat."

"Op technisch gebied is nooit de gewenste synergie ontstaan en dat spijt ons zeer. Dat heeft allemaal geleid tot de huidige situatie."

Respectvol

Volgens Munsterman vertrok Adriaanse op respectvolle wijze: "Hij is altijd loyaal gebleven aan FC Twente en dat typeert hem. Wat is gebeurd, is voor ons zeer teleurstellend. We hadden een contract voor een jaar. Als goed werkgever zou je die afspraak moeten nakomen."

Persoonlijk had Munsterman geen slechte ervaring met Adriaanse. "En zo waren er meer mensen binnen de club. Wij zijn echter niet de technische mensen. Als we aan die kant merken dat er geen grond tot verdere samenwerking is, moeten we ingrijpen. Dat is nu eenmaal ons werk. Als zij het niet oplossen, moeten wij het doen."

Misschien is FC Twente wel een moeilijke club om te werken voor een trainer, gaf Munsterman toe.

"Wij werken met een technisch hart. Dat is de staf die voor de langere termijn bij de club werkt. Daar moet je als nieuwe trainer in passen. Dat heeft onze vorige coach Michel Preud'homme ook enige tijd gekost. Misschien was het in bepaald opzicht beter geweest als Co zijn eigen assistenten had meegebracht. Dat past echter niet bij het beleid van FC Twente."

Niet boos

Tot het laatste moment had Adriaanse volgehouden dat er intern geen kritiek op zijn functioneren was. Munsterman: "Dat is dan zoals hij het ervaren heeft. Hij was heel teleurgesteld, omdat hij zijn werk niet kan afmaken. Maar boos? Nee. We hebben vanochtend zelfs nog met hem over de toekomst van FC Twente gepraat. Dat zegt ook wel iets over Co Adriaanse."

Munsterman bevestigde dat het contract van Adriaanse is afgekocht. De Amsterdammer zou als hij dat wil woensdag al bij een andere werkgever aan de slag gaan.