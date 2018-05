Holman terug in basis AZ

De Australische aanvaller Holman is hersteld van een liesblessure en verwijst Celso Ortiz naar de bank. Viergever neemt de plek in van de geschorste aanvoerder Niklas Moisander. Rasmus Elm draagt de aanvoerdersband bij het duel dat om 21.05 uur begint in de Oostenrijkse hoofdstad.

Nacer Barazite is opnieuw basisspeler bij de thuisploeg. De international van Jong Oranje was twee weken geleden in Alkmaar ook al de aanvalsleider. Austria speelde toen een verdienstelijke wedstrijd.

AZ dwong pas in de laatste tien minuten een gelijkspel af (2-2). De Alkmaarders wachten al jaren op een Europese uitzege. De laatste overwinning buiten Nederland dateert van september 2007 toen AZ won bij Paços de Ferreira.

AZ staat tweede in groep G van de Europa League met een punt meer dan Austria. Lijstaanvoerder Metalist Charkov ontvangt in Oekraïne hekkensluiter Malmö FF.