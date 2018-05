Nederlandse honkbalploeg begint WK met zege

Nederland kwam in de gelijkmakende tweede slagbeurt op voorsprong door hits van Curt Smith, Sharlon Schoop en Bryan Engelhardt.

Vince Rooi bracht beide laatste honklopers over de thuisplaat: 2-0.

De Taiwanezen deden in de vierde inning iets terug door Hsiao Po Ting, maar verder lieten de Nederlandse pitchers het niet komen.

Shairon Martis gooide zeven innings. Hij gooide zes keer drie-drieslag en kreeg drie honkslagen tegen, Tom Stuifbergen (viermaal drie-slag en één hit tegen) maakte het af met goede steun van het veld.

Beste slagman

Bij de Aziaten hield Wang Yao Lin het in dit typische pitchersduel eveneens zeven innings vol op de heuvel. Hij kreeg vijf honkslagen tegen. Beste Nederlandse slagman was Engelhardt met 0.500 (één uit twee), Rooi was de belangrijkste met twee binnengeslagen punten.

Taiwan verscheen in Estadio Remón Cantera met veel spelers uit het team dat in juli het World Port Tournament won door in de finale Cuba te kloppen na een tiebreak.

In Rotterdam hielden de nummers vijf en zes op de wereldranglijst elkaar destijds in evenwicht. De eerste wedstrijd ging naar Taiwan (8-4), de tweede naar Nederland (4-2).

Oranje speelt maandag tegen Griekenland, dat zijn openingswedstrijd tegen het gastland met 3-8 verloor.