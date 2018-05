Zoetemelk won de Ronde van Frankrijk in 1980 en werd in de Tour bovendien zes keer tweede. In 1985 werd hij, op 38-jarige leeftijd, ook nog wereldkampioen. Van Moorsel is veelvoudig wereld- en olympisch kampioene en won twee keer de Tour Feminin. Sinds vorig jaar is ze houdster van het werelduurrecord.

Door: ANP