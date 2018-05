Froome grijpt leiderstrui Vuelta

De Duitser Tony Martin schreef de tijdrit in een tijd van 55 minuten en 54 seconden met overmacht op zijn naam. De renner van HTC won ook in de Tour de France de individuele tijdrit.

De Brit Chris Froome, geboren in Kenia, kon Martin het best volgen. Hij wist als enige binnen de minuut te blijven. Froome neemt de trui over van Raborenner Bauke Mollema die als 25ste over de streep kwam en naar de zevende plaats in het klassement zakt.

Wiggins

Ook de Brit Bradley Wiggins, de Deen Jakob Fuglsang, de Zweed Fredrik Kessiakoff, de Belg Maxime Monfort en de Italiaan Vincenzo Nibali, die met slechts één seconde achterstand op Mollema aan de rit tegen de klok begon, passeren de Nederlander in het klassement.

Wiggins had 57 minuten en 16 seconden nodig voor de tijdrit. Hij eindigde daarmee als derde op 1 minuut en 22 seconden van winnaar Tony Martin. Nibali gaf 2 minuut 24 toe en moet zowel Froome, Fuglsang als Wiggins voor zich dulden.

Kruijswijk en Poels

Steven Kruijswijk en Wout Poels reden een sterke tijdrit. Beide renners wisten zich te handhaven in het klassement. De Rabocoureur kwam op iets minder dan drie minuten binnen van Martin. De man van Vacansoleil had een minuut meer nodig.

Zijn ploeggenoot Martijn Keizer reed eveneens een sterke tijdrit. Hij gaf 3 minuten en 34 seconden toe op winnaar Martin.

Het peloton heeft dinsdag een rustdag. Een dag later moeten de klassementsrenners weer vol aan de bak. De streep ligt dan op de top Estación de Montaña Manzaneda, een berg van de buitencategorie.